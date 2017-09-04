Ассанж предсказал судьбу Трампа в случае прекращения торговли между США и Китаем

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предположил, что президенту США Дональду Трампу грозит импичмент в случае разрыва торговых отношений США с Китаем. Об этом он написал в своем Twitter.

«90 процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп заблокирует торговлю США с Китаем на 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен», - считает Ассанж.

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Основатель WikiLeaks высказал свое предположение после заявления Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с Пхеньяном. Позднее глава Белого дома сделал еще более резкое заявление, подтвердив готовность применить против КНДР ядерное оружие.

Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Южнокорейские военные оценили мощность взрыва в 100 килотонн.