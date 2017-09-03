США заявили о готовности «масштабного военного ответа» на угрозы КНДР

Вооруженные силы США готовы дать «масштабный военный ответ» в случае угрозы для американских территорий или союзников Вашингтона со стороны КНДР. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Reuters.

«Это будет эффективный и подавляющий ответ», — заявил он, добавив, что США не стремятся к полному уничтожению Северной Кореи.

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По окончании состоявшегося в Белом доме экстренного совещания под руководством президента США Дональда Трампа, посвященного проведенному ранее ядерному испытанию в КНДР, Мэттис рассказал, что главе государства были предоставлены варианты военного воздействия на Пхеньян. При этом он уточнил, что у США есть «множество вариантов» решения сложившейся ситуации.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что его ведомство разрабатывает новый пакет санкций против КНДР, включающий в себя полную торговую блокаду. Он напомнил, что США уже ввели ограничительные меры в отношении Северной Кореи, однако заявил, что намерен расширить запреты.

Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Южнокорейские военные оценили мощность взрыва в 100 килотонн.