Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР

Ситуация с КНДР беспокоит Россию больше, чем многих, так как наша страна находится в непосредственной близости от Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Многие страны, в том числе и США, ведут эту дискуссию дистанционно — США находятся за многие тысячи километров от Корейского полуострова. Вместе с тем все, что происходит на Корейском полуострове, происходит в непосредственной близости от границ России. Поэтому мы не меньше, а может быть, и больше остальных обеспокоены тем, как развиваются события», — сообщил Песков.

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«И мы не меньше, а может быть, и больше других заинтересованы в том, чтобы ситуация получила разрешение и исключительно политико-дипломатическими средствами, как об этом говорил и говорит президент России», — добавил представитель Кремля.

Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Председатель оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Ен У оценил мощность бомбы в 100 килотонн. Это в четыре-пять раз сильнее заряда, использованного в Нагасаки в 1945 году, и в десять раз мощнее предыдущей северокорейской бомбы.