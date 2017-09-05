Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе

Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Об этом сообщает корреспондент. «Ленты.ру».

В финале 43-летний уроженец Липецка набрал 68 очков. Второе место занял представитель Индии Анкур Митталь (66), третье — китаец Ху Биньюань (50).

Ранее Фокеев вместе с Артемом Некрасовым и Василием Мосиныи завоевал бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2-1-1). Сборная России находится на третьей позиции (1-2-1).

Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове и завершатся 11 сентября.