Укусивший российского бойца за ухо бразилец захотел реванш

Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, предложил провести реванш. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Fight Nights Global.

«За 1 минуту 9 секунд до конца раунда я не хотел больше бороться, потому что я не чувствовал, что рефери контролировал бой, люди начали бросать бутылки и мусор в клетку. Вот тогда я пошел к двери. Мне не открыли и я решил выпрыгнуть из клетки, чтобы защитить себя от бутылок», — сказал Брандао, отметив, что выигрывал поединок.

Бой прошел 5 сентября в Махачкале. В третьем раунде бразилец укусил Алиева, бойцы устроили стычку, нанеся друг другу запрещенные удары. Брандао, подвергшийся нападкам зрителей, попытался покинуть октагон, но его заставили вернуться. Бразилец отказался продолжать поединок, победу присудили Алиеву.

30-летний Брандао одержал 22 победы (12 нокаутом) при 12 поражениях в профессиональной карьере. 27-летний Алиев имеет в активе 16 побед (9 нокаутом), еще 4 боя он проиграл.