Набиуллина рассказала о планах по снижению ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября обсудит снижение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта. Об этом в четверг, 7 сентября, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает агентство Bloomberg.

При принятии решения по ключевой ставке Центробанк будет руководствоваться фундаментальными факторами, а не разовыми, отметила Набиуллина. Текущий уровень ставки — 9 процентов годовых.

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5 сентября Росстат сообщил, что в августе дефляция составила 0,5 процента. В годовом выражении потребительские цены в прошедшем месяце выросли 3,3 процента. В ЦБ отметили, что масштабы дефляции превзошли прогнозы.

На заседании 28 июля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9 процентов годовых. «ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017-го», — отмечалось в сообщении регулятора.

Предыдущее снижение ставки на 0,25 процентного пункта произошло 16 июня.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Под нее ЦБ выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.