Министерства согласовали налог на добавленный доход нефтяников

Минэнерго и Минфин полностью согласовали законопроект о налоге на добавленный доход (НДД), никаких расхождений у ведомств нет. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает ТАСС. «Насколько я знаю, у нас нет разночтений. Все согласовано. Документ готов. Скоро уже будет внесен в Госдуму», — сказал Трунин.

При этом замминистра затруднился сказать, будет ли эффект от НДД положительным. Ранее министерство финансов высказывало сомнения в финансовом выигрыше от введения налога.

Материалы по теме Нефть Даст Денег Зачем нефтяникам новый налог на добавленный доход

Осенью 2016 года Минфин предложил новую конструкцию налогообложения нефтяной отрасли. Суть реформы в том, чтобы избавиться от пошлин, отменить все льготы по ним, а вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ввести НДД.

В настоящее время нефтяная рента поступает в бюджет через пошлины и НДПИ. В январе 2017 года глава Минфина Антон Силуанов высказался за скорейшее принятие решения, «чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, а потом уже распространять».

В то же представители нефтяной отрасли считают, что нововведения сделают нефтепереработку менее выгодной и приведут к росту цен на бензин.