«Гражданский контроль» нашел в соцсетях десятки постов госслужащих с агитацией

Мониторинговый центр ассоциации «Гражданский контроль» нашел десятки записей госслужащих в социальных сетях, в которых они выкладывают свои заполненные бюллетени. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Также часто эти фотографии сопровождаются текстом о достоинствах кандидата, о том, почему надо за него голосовать», —рассказал сопредседатель организации, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

В частности, такие факты зафиксированы в Москве, Удмуртии, Омской области, Севастополе и еще ряде регионов. По словам Брода, при организации будущих избирательных кампаний на ситуацию с фактической агитацией в соцсетях необходимо обратить внимание.

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Помимо этого, член СПЧ сообщил, что из нескольких регионов поступили жалобы, что в интернете под видом различных конкурсов ведется подкуп избирателей. «В своих постах организаторы призывают людей принять участие в розыгрыше различных гаджетов, отдав свой голос за того или иного кандидата», — отметил общественник.

На 13.00 мск в «Гражданский контроль» из Москвы и Рязанской области поступала информация об ограничении прав наблюдателей на проведение фото и видеосъемки. Из Свердловской области — сообщения о предполагаемом подвозе граждан, непроверенных списках избирателей на одном из УИК. В Пскове пожаловались на то, что автомобили кандидатов были разрисованы накануне выборов. Продолжает поступать информация о незаконной агитации из некоторых субъектов России.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что пока не выявили серьезных нарушений на выборах. Секретарь ЦИК Майя Гришина оценила текущий избирательный цикл как спокойный.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.