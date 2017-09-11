Путин выпил чаю с Кобзоном и одарил его «Шахтерской песней»

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием певца Иосифа Кобзона и преподнес ему в подарок картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в неформальной обстановке за чаем, уточняет пресс-служба главы государства. На ней присутствовала супруга исполнителя Нинель Кобзон.

Ранее в понедельник Путин также подписал указ о награждении артиста знаком отличия «За благодеяние», который присуждается за активную благотворительную и общественную деятельность.

Советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон является также депутатом Госдумы с 1997 года. С 2003 года он член партии «Единая Россия». Сейчас певец также занимает должность председателя комитета Госдумы по культуре.