Месси похвастался музыкальными навыками

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл гимн Лиги чемпионов на фортепиано. Видео было опубликовано на YouTube-канале Csr Bnz.

Аргентинец с улыбкой исполнил мелодию из произведения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Песня называется «Садок-Священник», она играет перед каждым матчем футбольной Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира.

«Барселона» стартует в ЛЧ сезона-2017/18 матчем с туринским «Ювентусом». Встреча пройдет во вторник, 12 сентября, на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 21:45 мск.

В прошлом сезоне «Барселона» проиграла «Ювентусу» в 1/4 финала со счетом 0:3 по сумме двух матчей. Туринский клуб дошел до финала, где проиграл мадридскому «Реалу» (1:4).