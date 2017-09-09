Аргентинский новичок «Зенита» рассказал о характере Месси

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о характере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас с Лео отличные отношения — вместе играли в важных матчах: Кубок Америки, отборочный турнир к чемпионату мира. Для меня это отличный опыт. Месси — великий футболист, но вполне земной человек, скромный и порядочный. Для нашей страны Лионель — самая важная и знаковая фигура, при этом в жизни он совершенно обыкновенный», — отметил Краневиттер.

Футболист перешел в «Зенит» 8 августа из мадридского «Атлетико». Полузащитник подписал контракт на четыре года. Он стал одним из пяти аргентинцев, купленным санкт-петербургским клубом во время летнего трансферного окна. Прошлый сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», за которую сыграл 31 матч, не отметившись результативными действиями.

На счету хавбека восемь встреч в составе сборной Аргентины, вместе с которой он завоевал серебряные медали на Кубке Америки-2016. На турнире он выступал вместе с Месси.