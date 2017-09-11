Захарова прокомментировала заявление Меркель о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сравнила вхождение Крыма в Россию с расколом Германии. Свое мнение она выразила в Facebook.

«Говорят же: бойтесь своих желаний. Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?» — написала Захарова.

Она отметила, что теперь Россия имеет «дополнительный железобетонный аргумент, четко указывающий на историческую справедливость случившегося. Так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР».

При этом Захарова не исключает, что немецкие СМИ могут в связи с этим сообщить о русских хакерах, взломавших «не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата».

Она напомнила о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в 2015 году заявил, что объединение Германии произошло без референдума, а Москва была активным сторонником этого. «Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства»,— отметила Захарова.

Материалы по теме Благословенные санкции Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику

10 сентября в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Меркель заявила, что Берлин не может смириться с принадлежностью Крыма России. «Если я слышу, например, что нужно просто признать аннексию Крыма Россией, я думаю: что случилось бы, если к нам тогда в ГДР было такое отношение: "Германия расколота, тут ничего не изменить"», — подчеркнула немецкий лидер.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы. В июне 2017-го экономические санкции были продлены до 31 января 2018 года. Кроме того, в отношении граждан и юридических лиц России и Украины действуют индивидуальные санкции. 5 сентября постпреды стран-членов Евросоюза договорились продлить их, решение предстоит формально утвердить Совету ЕС.

