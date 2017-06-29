Постановление о продлении санкций против Москвы опубликовано в вестнике ЕС

Постановление Совета ЕС о продлении экономических санкций против России, принятое 28 июня, было опубликовано в «Официальном журнале» Европейского союза.

Согласно юридическому акту, действие ограничительных мер продлено до 31 января 2018 года. Отмечается, что государства-члены Евросоюза приняли решение единогласно.

«19 марта 2015 года Европейский Совет решил связать продолжительность действия этих санкций с полным выполнением минских соглашений, которое предусматривалось к 31 декабря 2015-го», — говорится в тексте.

В Брюсселе также пояснили, что продлили ограничительные меры, потому что «срок не был соблюден и минские соглашения до сих пор полностью не реализованы».