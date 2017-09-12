Крупнейшие банки России вышли из АРБ

Заявки Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Альфа-банка и Бинбанка на выход из Ассоциации российских банков (АРБ) удовлетворены. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в АРБ.

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Кроме того, из ассоциации вышел БМ-банк. При этом совет АРБ единогласно признал «работу ассоциации удовлетворительной, а работу руководства АРБ — эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».

В середине июля крупнейшие российские банки объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации (на одном из съездов ассоциация от имени кредитных учреждений раскритиковала работу ЦБ). Авторы заявления указали, что не исключают в том числе создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений.

Позднее Сбербанк вошел в Ассоциацию региональных банков «Россия».