Липницкая разозлилась на телеканалы из-за кочующего по эфирам фейкового отца

Российская фигуристка Юлия Липницкая заявила, что программы на различных телеканалах посещает человек, который выдает себя за ее отца. Слова спортсменки приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: а как редакторы каналов допускают такое? Этот человек — откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет», — рассказала Липницкая, пригрозив желающим «пропиариться за ее счет» судом.

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По словам спортсменки, о ней появилось слишком много фейковой информации, развеять которую она решила после выпуска программы Первого канала, где «все оказалось фальшью».

Ранее 12 сентября Липнцикая объяснила, что была вынуждена завершить карьеру из-за анорексии. При этом фигуристка отметила, что сожалеет лишь о том, что не завершила карьеру раньше.

Россиянка официально ушла из фигурного катания 9 сентября. Весной 2017 года она проходила курс лечения от анорексии.