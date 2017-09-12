Липницкая назвала причину завершения карьеры

Российская фигуристка Юлия Липницкая рассказала, почему приняла решение завершить карьеру в возрасте 19 лет. Ее слова во вторник, 12 сентября, приводит «Р-Спорт».

«После того как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я завершила карьеру? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все», — заявила Липницкая.

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Спортсменка призналась, что сожалеет лишь о том, что не завершила карьеру раньше. «Все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год. Больше меня не тянет на лед», — подытожила фигуристка.

9 сентября она официально завершила карьеру. Впервые новость о намерении Липницкой прекратить профессиональные выступления прозвучала в конце августа. Одной из причин называлась анорексия, лечение от которой спортсменка проходила в Европе.

Липницкая выиграла золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Кроме того, она завоевала серебро в личных соревнованиях на ЧМ-2014.