Месси впервые забил Буффону

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые в карьере забил вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону. Видеозапись появилась на YouTube-канале Classy Football.

Встреча в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялась во вторник, 12 сентября, в Барселоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Первый мяч Месси забил на 45-й минуте. На 56-й полузащитник Иван Ракитич удвоил преимущество каталонцев, а на 69-й аргентинец оформил дубль.

В параллельном матче группы португальский «Спортинг» обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2. Также победы сумел добиться московский ЦСКА, обыгравший на выезде «Бенфику» со счетом 2:1.