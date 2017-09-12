MINI поделился концептом электрокара

Британская марка MINI представила на Международном автосалоне во Франкфурте концепт своего первого электрокара MINI Electric Concept. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

«Последовательная электрификация бренда и модельного ряда — основа настоящей и будущей стратегии BMW Group. Electric Concept — волнующий шаг навстречу производству автомобиля, работающего только от электричества. Философия MINI прекрасно сочетается с этим направлением развития», — отметил председатель совета директоров компании Харальд Крюгер.

Также отмечается, что главными качествами автомобиля являются отзывчивая система привода, оптимизированная подвеска и использование аэродинамических элементов. «MINI Electric Concept с его мощным электрическим двигателем создает ощущение управления гоночным автомобилем. Новинка прекрасно подходит для ежедневных поездок», — поделился ощущениями Питер Шварценбауэр, член совета директоров BMW AG.

8 августа сообщалось, что MINI в будущем планирует наладить серийное производство хэтчбека Rocketman. По словам представителей марки, если это произойдет, то машина получит электрический мотор.