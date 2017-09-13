Российских дипломатов оштрафуют за сжигание мусора в генконсульстве в США

Управление, следящее за качеством воздуха в Сан-Франциско (США), обвинило российских дипломатов в нарушении правил по сжиганию мусора. Об этом заявил представитель службы Ральф Боррманн, передает CBS.

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Черный дым над зданием российского генерального консульства обнаружили 1 сентября, на следующий день после того, как американские власти потребовали покинуть эти помещения.

Как впоследствии объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, причиной появления черного дыма стали «мероприятия по консервации здания».

В управлении посчитали, что сотрудники дипмиссии сжигали тогда материал, который «сжигать запрещено». По словам Боррманна, к такому выводу пришли из-за того, что заметили над зданием «много черного дыма».

Видео: sanfrancisco.cbslocal.com

Представитель службы, следящей за качеством воздуха в Сан-Франциско, добавил, что российским дипломатам предъявят требование выплатить штраф. Его сумма не называется.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительств представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.