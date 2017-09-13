СМИ узнали о плане Кремля по нормализации отношений с Вашингтоном

Кремль на третий месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента предложил Белому дому дорожную карту по нормализации отношений. Об этом пишет портал Buzzfeed со ссылкой на документ.

В частности, в нем содержится призыв к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов по Украине, Сирии и Северной Корее, перекрытых в годы правления прошлого президента Барака Обамы. Также Москва предлагала устроить встречу специалистов по кибербезопасности.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

Издание поясняет, что некоторые предложения из этого документа в настоящее время работают, однако большинству из списка не суждено сбыться, пока Москва и Вашингтон обмениваются дипломатическими уколами.

Российское посольство в Вашингтоне отказалось прояснить происхождение документа, сказав, что «не комментируют закрытые двусторонние переговоры, которые являются обычной дипломатической практикой». Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в свою очередь заявила, что ей ничего об этом неизвестно. «Это можно было бы расценить как приватные дипломатические беседы, и я не могу подтвердить какие-либо детали этого», — пояснила она, передает РИА Новости.

21 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет проводить двусторонние консультации с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. «Обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области», — посетовал он.