Песков подтвердил попытки Москвы наладить диалог с США

Москва действительно предлагала США провести встречи по обсуждению острых проблем, но не встретила взаимности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона неоднократно «выступала за возобновление диалога, за обмен мнениями». Он подтвердил существование документа, на который ссылается BuzzFeed: в нем Москва говорит о желании возобновить контакты по целому ряду вопросов.

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Песков уточнил, что информация передавалась по каналам внешнеполитических ведомств: «Это обычная практика дипломатической работы».

Ранее в среду портал Buzzfeed сообщил, что Кремль на третий месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента США предложил Белому дому дорожную карту по нормализации отношений. В документе, на который ссылается портал, содержится призыв к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов связи по Украине, Сирии и Северной Корее.

Российское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать «закрытые двусторонние переговоры, которые являются обычной дипломатической практикой». Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в свою очередь заявила, что ей ничего об этом неизвестно.

21 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет проводить двусторонние консультации с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций.