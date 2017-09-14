Избирком Барнаула аннулировал результаты голосования по трем УИК

Избирательная комиссия Барнаула (Алтайский край) аннулировала итоги основного и досрочного голосования на трех участках муниципалитета. Об этом в четверг, 14 сентября, РИА Новости сообщили в комиссии.
«Комиссия отменила решения участковых избирательных комиссий №№ 89, 203 и 253 об итогах голосования», — сказал собеседник агентства.
Основаниями для такого решения стали нарушения при проведении основного и досрочного голосования. Решение не повлияло на итоговый результат выборов, уточняет агентство.
Ранее председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что партия не признает результаты выборов в Барнауле. Политик также высказала мнение, что глава местного избиркома и отвечающие за выборы представители власти должны уйти в отставку.
10 сентября, в единый день голосования, жители Барнаула избирали 40 депутатов представительного органа: 20 — по одномандатным округам и 20 — по партийным спискам. По итогам кампании, «Единая Россия» набрала 49,29 процента голосов избирателей. На втором месте — КПРФ (16,48 процента). «Справедливая Россия» получила 13,19 процента, ЛДПР — 13,03 процента, «Яблоко» — 4,02 процента, «Патриоты России» — 1,19 процента.
8 сентября сообщалось, что явка на досрочное голосование в Барнауле составила 26 тысяч человек — более 5 процентов от общего числа жителей муниципалитета, имеющих избирательное право. Член Центризбиркома Александр Кинев пояснил, что законодательно установлен порог в 1 процент, по пересечении которого вводится особая процедура подсчета.