Новоалтайский феномен

Результаты выборов депутатов представительных органов в Барнауле не выбиваются из общей картины по стране: в абсолютных лидерах «Единая Россия», следом традиционно коммунисты. Однако при этом в соседнем Бийске кандидатам от КПРФ не хватало долей процента, чтобы обойти представителей партии власти. Все бы могли списать на конкуренцию, если бы не странная ситуация с досрочным голосованием в столице Алтайского края.

В единый день голосования, 10 сентября, в Алтайском крае прошли выборы депутатов в шести городских округах, в том числе в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. В столице региона уже традиционно победу одержала «Единая Россия», получив 49,58 процента голосов. На втором месте идет КПРФ с показателем в 16,43 процента, на третьем — либерал-демократы, которых поддержали 13,01 процента избирателей. При этом, однако, каждый третий проголосовавший — «досрочник».

В Новоалтайске был зафиксирован один из самых низких уровней явки на муниципальных выборах 10 сентября. И это не говоря о том, что почти в четверти округов было представлено всего по одному кандидату. Данный факт заставил экспертов говорить о том, что именно безальтернативные выборы и уронили явку в этом городе.

Так, в выборах в Новоалтайске приняли участие всего 8,7 тысячи избирателей из 58,4 тысячи, или 14,9 процента. Они и выбрали городское собрание, состоящее из 22 депутатов. Точно так же, как и в краевом центре — Барнауле, городом-спутником которого является Новоалтайск, в нем применялось досрочное голосование. В свою очередь, в «досрочке» в Новоалтайске приняли участие 2367 человек (4,05 процента) от всех избирателей города, или 27,2 процента от всех, кто принял участие в голосовании. Без досрочного голосования явка в Новоалтайске оказалась бы совсем мизерной — около 11 процентов. По мнению ряда экспертов, причина столь низкой активности новоалтайских избирателей в том, что в пяти округах, на долю которых приходится около четверти всех избирательных площадок города, выборы проводились, почти как в советское время, то есть без конкуренции — за голоса новоалтайцев бился только один кандидат.

Подозрительный феномен

Накладки с проведением выборов на Алтае начались еще за неделю до единого дня голосования. Уже 30-31 августа, когда только началось досрочное голосование, число воспользовавшихся им жителей достигало нескольких тысяч. Центральная избирательная комиссия вмешалась 6 сентября, когда на заседании была озвучена цифра в 14 тысяч человек. Уже тогда был пересечен порог явки в 1 процент. Как пояснял «Ленте.ру» член ЦИК Александр Кинев, который был делегирован в регион для разбирательств, этот порог установлен законодательно. По его пересечении вводится особая процедура подсчета.

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Несмотря на то что в ситуацию вмешался представитель федерального центра, в пятницу она «продолжала усугубляться», отмечал Кинев. Буквально за пару дней количество проголосовавших досрочно увеличилось с 14 до 26 тысяч человек, а значит, превысило уже пятипроцентный порог по явке.

Непосредственно в единый день голосования алтайский избирком обнаружил несколько десятков бюллетеней без печати, поданных в ходе досрочного голосования. «Было четыре случая, когда гражданин пришел голосовать, а он, по данным списков, принял участие в досрочном голосовании. Комиссия начала исследовать ситуацию. На данный участок были вызваны сотрудники внутренних дел, чтобы выяснить, почему возникла такая ситуация, которую установил член избирательной комиссии с правом решающего голоса», — заявила Акимова 11 сентября.

Причина для сомнений

В целом явка на выборах по Алтайскому краю составила 24,25 процента, в Барнауле — 19,85 процента. Один из самых низких показателей, как уже говорилось, был зафиксирован в Новоалтайске, там он составил 14,9 процента.

Итоговой расклад заставил представителей парламентской оппозиции усомниться в честности выборов в Барнауле, где их показатели оказались ниже, чем в других городских округах. Из-за необъяснимо высокого досрочного голосования они грозили митингом еще перед выборами. «Думаю, что если бы не досрочное голосование в Барнауле, то мы бы и здесь набрали не менее 25 процентов, по крайней мере, именно такие данные нам показывали экзитполы. "Досрочка" спасла ЕР в Барнауле», — заявила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Лидер регионального отделения «Яблока» Александр Гончаренко, в свою очередь, заявил, что выборы в Бийске обошлись без применения админресурса. «Что касается Рубцовска, то там сложилась непростая социальная и экономическая ситуация, на фоне которой рейтинг протестных политических партий, особенно левых, как КПРФ, заметно возрастает», — добавил он.

Ожидаемыми высокие показатели парламентской оппозиции сочли и « Справедливой России», и в ЛДПР. «Мы понимали, что в Бийске и Рубцовске очень высоки протестные настроения и там востребована именно жесткая протестная риторика. Мы специально не брали такую риторику, предлагая некий конструктив для горожан. Но, к сожалению, возобладал настрой именно на жесткий протест», — так объяснил почти состоявшуюся победу коммунистов секретарь бюро реготделения эсеров Владислав Вакаев.

Член ЦИК, делегированный на Алтай из-за аномальной «досрочки», следил за ходом единого дня голосования в регионе. 11 сентября он заявил: жалоб на применение админресурса не поступало, хотя сообщать о нем призвали абсолютно все политические силы и обычных жителей. Тем не менее председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила движение «Голос» передать ей данные о нарушениях, которые организация выявила в ходе досрочного голосования.