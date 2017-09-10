В Барнауле из-за отсутствия печати признали недействительными 42 бюллетеня

Избирательная комиссия Алтайского края обнаружила несколько десятков бюллетеней без печати, поданных в ходе досрочного голосования. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра крайзбиркома.

«При вскрытии 42 конвертов по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии. Там работает комплекс обработки бюллетеней, он просто отметит эти бюллетени как нераспознанные, соответственно, они учитываться не будут», — заявил собеседник агентства.

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По его словам, речь идет об избирательном участке №249 в Барнауле, где проходят выборы депутатов гордумы.

«В настоящий момент специалисты избиркома разбираются, как могло такое произойти, и выехали на избирательный участок», — заявил он.

8 сентября сообщалось, что явка на досрочное голосование в Барнауле составила 26 тысяч человек — более 5 процентов от общего числа жителей муниципалитета, имеющих избирательное право. Член Центризбиркома Александр Кинев пояснил, что законодательно установлен порог в 1 процент, по пересечении которого вводится особая процедура подсчета.