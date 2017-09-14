Посольство РФ в США призвало к созданию совместной группы по кибербезопасности

Россия считает, что отказ федеральных учреждений США от продукции «Лаборатории Касперского» мешает восстановлению сотрудничества Москвы и Вашингтона, также РФ призывает США рассмотреть предложение по формированию совместной группы по кибербезопасности. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, размещенном в среду, 13 сентября.

«С тревогой наблюдаем ежедневные сводки с русофобского фронта в США. За лишением дипломатического иммунитета и фактической ликвидацией нескольких официальных представительств России, ограничением права пользования рядом объектов российского имущества, нападками на российские СМИ — RT и Sputnik — последовали решения в отношении антивирусных продуктов Kaspersky. То есть теперь русофобия начинает конвертироваться еще и в недобросовестную конкуренцию на информационном поле и влиять на рынки программных продуктов», — говорится в комментарии.

В посольстве отметили, что рассматривают происходящее как «звенья одной цепи», Также отмечается, что «данные шаги только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества, отвлекают от совместного решения первоочередных задач».

«Также призываем еще раз внимательно взглянуть на наше предложение по формированию российско-американской группы по кибербезопасности», — указали в посольстве.

13 сентября МВБ США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Согласно сообщению ведомства, госучреждения должны в течение 30 дней выявить, какие продукты компании используются в офисах, и в течение 60 дней разработать план по их удалению. В качестве причины министерство указывает риски информационной безопасности.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.