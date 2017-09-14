Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны

Канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Себастьян Курц отвергли предложение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о расширении еврозоны, сообщает Reuters. По словам Керна, до ликвидации схемы уклонения от налогов при помощи фирм из восточноевропейских стран никакого смысла в такой реформе нет.

Керн добавил, что в случае расширения хождения единой валюты уже существующие проблемы подобного характера только усилятся. Канцлер считает, что концепция изменений непродумана.

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В свою очередь, Себастьян Курц привел пример Греции как страны, которая была включена в еврозону без соблюдения всех необходимых финансово-экономических стандартов. По его словам, в дальнейшем такой ситуации нужно избегать.

13 сентября Жан-Клод Юнкер в своей ежегодной речи о состоянии ЕС предложил свое видение союза после 2019 года. По его идее, евро в будущем должен расшириться на 30 стран, а Еврокомиссия должна превратиться в полноценное европейское правительство, полномочия которого расширятся.

Еврозона на данный момент включает в себя 19 стран. Еще 9 государств ЕС (Великобритания, Швеция, Дания, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и Хорватия) в валютный союз не входят.

Курц и Керн являются соперниками на предстоящих в середине октября парламентских выборах в Австрии. Керн является лидером социал-демократов, тогда как Курц представляет консерваторов.

