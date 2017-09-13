Финансы
 

Евро предложили ввести на всей территории ЕC

Перейти в «Мою Ленту»

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил перейти на евро всем странам ЕС, включая восточноевропейские. Об этом свидетельствует его выступление в Европарламенте.

Единую европейскую валюту нужно ввести в государствах с нестабильной экономикой, таких как Болгария и Румыния, а также в Польше и Венгрии — постоянных критиках политики ЕС. По словам Юнкера, для этого необходимо запустить программу технической и финансовой помощи этим странам.

Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри ЕС и укреплению конкурентоспособности европейской промышленности.

Ранее сообщалось, что Юнкер не упомянул США в числе стран, с которыми ЕС хотел бы расширить торговые соглашения в ближайшие годы.

1 сентября агентство Reuters сообщило о том, что Венгрия обратится к Евросоюзу с просьбой оплатить стену против мигрантов, построенную на границе страны.

В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юнкер отказался упоминать США в качестве торгового партнера ЕС
В сети возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза
Венгрия попросит Евросоюз оплатить ее антимигрантский забор
Последние новости
В Кремле прокомментировали статью Focus с оскорблениями Путина
Песков подтвердил попытки Москвы наладить диалог с США
Евро предложили ввести на всей территории ЕC
Сценарист «Вечернего Урганта» раскрыл подробности конфликта с Соловьевым
Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего
Власти Москвы отказались приравнивать апартаменты к жилью  
Вооруженные ножом и бутылкой женщины подрались в московском общежитии  
Другие материалы рубрики
Финансы00:0212 сентября

Миллиард в эфире

Кто они — богачи эпохи биткоина
15:59Сегодня

Путин подумает о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 2018 года

15:57Сегодня

Биткоин в России предложили приравнять к иностранной валюте

15:16Сегодня

Юнкер отказался упоминать США в качестве торгового партнера ЕС

Финансы00:0411 сентября

Удавка для Кима

Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
14:41Сегодня

Названы ежемесячные потери ЕС от антироссийских санкций

15:04Сегодня

Титов обвинил Набиуллину в поддержке слишком высокого рубля

03:40 8 сентября

СМИ узнали о возможной отмене транспортного налога

Финансы00:12 8 сентября
Дональд Трамп (в центре)

Ты их госдолг видел?!

Американцы рискуют встретить Рождество без денег
13:26Сегодня

Ткачев предложил снизить налогообложение винограда, груш и яблок

13:49Сегодня

Доходы России от налогов превысили нефтегазовые поступления

21:55 7 сентября

Американский сенат отсрочил дефолт США

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Песков подтвердил попытки Москвы наладить диалог с США
В Кремле прокомментировали статью Focus с оскорблениями Путина
Новоалтайский феномен
Аномальное досрочное голосование поставило под сомнение победу единороссов
Спикер петербургского закса предпочел молебен с депутатами «Матильде»
Вооруженные ножом и бутылкой женщины подрались в московском общежитии
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Эрдоган раскритиковал установивших ему памятники чиновников
Президентом Сингапура впервые стала женщина
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Американец набросился с топором на приютившего его во время урагана друга
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
Памятник бойцам АТО и героям Небесной сотни осквернили в Одесской области
Минюст Украины назвал условие экстрадиции Саакашвили в Грузию
В ДНР сообщили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»
Киев назвал сырой российскую резолюцию о миротворцах в Донбассе
Министр внутренних дел Латвии призвал перетерпеть учения «Запад-2017»
Правительство Украины внесет Россию в список стран «миграционного риска»
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Путин подумает о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 2018 года
Биткоин в России предложили приравнять к иностранной валюте
Юнкер отказался упоминать США в качестве торгового партнера ЕС
Названы ежемесячные потери ЕС от антироссийских санкций
Все материалы
Бизнес
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Никита Кричевский: Руководство к действию
О перспективах разрешения конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система»
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии
Арбитраж признал «Трансаэро» банкротом
Россия объявила о подписании контракта с Турцией на поставку С-400
Американцы доставили первую партию угля на Украину
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
На дозвоне: Россию напугали волной телефонного терроризма
По всей стране эвакуируют школы, вокзалы и торговые центры
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Домой к замглавы ФСИН Коршунову пришли с обыском
Торговавшего мнимым топливом заключенного заподозрили в хищении миллиона рублей
Глава российского МВД выступит перед полицейскими стран АСЕАН
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Назван действенный способ избавиться от диабета
Найдены новые неуязвимые формы жизни
Частый секс назван способом продления молодости
«Союз» с тремя космонавтами стартовал к МКС с Байконура
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаГо в чатик, я создала
Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего
Забывший гостевую форму «Зенит» сыграл в манишках стюардов
WADA призвало Россию прекратить перекладывать вину за допинговый скандал
215-сантиметровый баскетболист попробовал себя в художественной гимнастике
Игрок «Ювентуса» показал средний палец фанатам «Барселоны»
В ОКР рассказали о тысяче невиновных российских спортсменов из доклада Макларена
Все материалы
Культура
Главные сериалы осени
Финчер, Содерберг, Спайк Ли: чьи телепроекты смотреть с сентября по ноябрь
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Сцена из постановки «Нуреев»«Все теперь зависит от одного человека»
Большой театр похвастался доходами и помянул Серебренникова
Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки рэп-баттла с Гнойным
Поклонская ответила Мединскому на слова о переполненной чаше терпения
Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»
Снявших пародию на песню «Ленинграда» проводниц уволили из РЖД
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Олег ТиньковЛюбители дешевого хайпа: блогеров преследуют за клевету
Тиньков пообещал наказать «Немагию», и к ним пришли с обысками
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Соловьев наплевал на шутки Урганта
Силовики нагрянули к бабушке поссорившегося с Тиньковым блогера из «Немагии»
Испанский ведущий набросился с ножницами на коллегу в прямом эфире
Звезда «Клиники» стал лицом саратовской рекламы восстановления потенции
Все материалы
Ценности
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Volkswagen представил во Франкфурте новый электрический кроссовер
Лицом осенней коллекции Longchamp стала датская супермодель
Lexus научили распознавать дорожные знаки
H&M выпустил коллекцию для поклонников Джастина Бибера
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
Названы самые негостеприимные страны мира
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
В Британии открылся отель «Титаник»
Россиян решили лишить бирок на ручную кладь
Названа главная причина отказа от отпуска у россиян
Названы самые популярные направления отдыха у пенсионеров
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Американец уронил обручальное кольцо в реку во время предложения девушке
Крокодил проглотил новую шляпу австралийца
130-тонный сгусток жира, салфеток и презервативов нашли под Лондоном
Вундеркинд из Китая в 10 лет поступила в институт
Все материалы
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
Самые ненадежные вседорожники
Внедорожники и пикапы, на которые нельзя положиться
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Названа дата дебюта вседорожника Lamborghini
У «Мерседеса» появился S-Class с расходом два литра
Toyota отправит на покой один из своих рамных внедорожников
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы