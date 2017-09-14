Тренер «Спартака» заменил лучшего бомбардира команды по ошибке

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что во время матча группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором» по ошибке заменил нападающего Квинси Промеса. Слова итальянского специалиста приводит ТАСС.

«В моменте с заменой Промеса произошла ошибка, я должен был поменять другого игрока, но увидел, что Промес показывает пальцем на ногу, но потом выяснилось, что у него все нормально. Произошло недопонимание», — заявил Каррера.

Каррера признал, что, несмотря на преимущество, которым владела его команда, результат встречи закономерен.

13 сентября «Спартак» упустил победу над «Марибором», играя в гостях. На 59-й минуте москвичи вышли вперед усилиями полузащитника Александра Самедова, но хозяева сравняли счет за пять минут до конца матча — 1:1. Соперники красно-белых по группе Е — испанская «Севилья» и английский «Ливерпуль» — также сыграли вничью (2:2).

Промес — самый результативный игрок команды в Российской футбольной премьер-лиге. На счету голландского форварда шесть забитых мячей, он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

