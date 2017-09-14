Мединский отверг политическую подоплеку в деле Серебренникова

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью газете Le Figaro заявил, что арест режиссера Кирилла Серебренникова не связан с политикой.

Он указал, что режиссера арестовали из-за вопросов по расходованию государственных средств в возглавляемом им «Гоголь-центре».

Комментируя ситуацию с фильмом Алексея Учителя «Матильда», Мединский сказал, что фильм скоро будет показан в кинотеатрах. «С точки зрения закона нет никаких нарушений, которые могут оправдать запрет картины», — сказал министр культуры. Также он осудил «истерику, развернутую вокруг киноленты, никак не оскорбляющую память царя Николая II».

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8 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж обеспокоен ситуацией, разворачивающейся вокруг Серебренникова. Ле Дриан отметил, что Серебренников сделал важный вклад в развитие культурного взаимодействия между Францией и Россией. Министр также прокомментировал домашний арест режиссера: «Мы считаем, что речь идет о попрании свобод артистического творчества».

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.