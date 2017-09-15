«Газпром» договорился с Хорватией о поставках газа на 10 лет вперед

Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром экспорт» — подписала долгосрочный контракт с хорватской Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. (PDD) на поставку одного миллиарда кубометров газа ежегодно, сообщили в пресс-службе российской компании.

Договор будет действовать с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2027-го. Исходя из условий контракта, за это время в Хорватию должно быть экспортировано около 10 миллиардов кубометров голубого топлива.

Отмечается, что контракт с хорватской энергокомпанией является продолжением договора между «Газпром экспортом» и PDD на поставку природного газа в первом-третьем кварталах 2017 года. В рамках этих договоренностей до конца сентября 2017 года в Хорватию будет поставлено порядка 1,48 миллиарда кубометров газа. В четвертом квартале текущего года планируется поставить 0,25 миллиарда кубометров энергоносителя.

Всего с 1992 по 2010 год в Хорватию было экспортировано более 20 миллиардов кубометров российского природного газа.

С 1 января по 15 сентября 2017 года «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,5 процента по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 133,6 миллиарда кубометров, сообщает Rambler News Service. С запуском экспортных газопроводов на востоке России газовый холдинг намерен нарастить экспортные поставки до 200 миллиардов кубометров в год.