Украинский суд проигнорировал жалобу «Газпрома» на штраф в 172 миллиарда гривен

Верховный суд Украины отказался рассматривать в апелляционной инстанции жалобу на взыскание с «Газпрома» 172 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов), передает агентство УНН.

«"Газпрому" отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом», — сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Вороненко. Причины, по которым заявление было отклонено, она не уточнила.

Жалоба «Газпрома» была направлена в Верховный суд Украины в конце августа 2017 года.

Речь идет о штрафе, наложенном Антимонопольным комитетом страны (АМКУ), законность которого подтвердил украинский суд. При этом в материалах суда уточнялось, что при подаче жалобы «Газпром» нарушил некоторые статьи Хозяйственного процессуального кодекса Украины. «Обосновывая свое заявление о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда Украины, заявитель в тексте заявления отмечает постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10 марта 2017 по делу, копии которого к заявлению не приложены», — отмечалось в документах. Устранить эти нарушения российская компания должна была до 29 августа. Вероятно, они устранены не были.

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В начале июня сообщалось, что Украина взыскала первые суммы в рамках антимонопольного дела против «Газпрома». При этом в АМКУ признали, что на территории Украины нет принадлежащего «Газпрому» имущества, сопоставимого с размером штрафа. «Газпром» намерен оспаривать решение Антимонопольного комитета Украины также в международных инстанциях.

АМКУ начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В начале 2016-го ведомство наложило на компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины.