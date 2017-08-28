«Газпром» оспорил в Верховном суде Украины штраф на 6,7 миллиарда долларов

«Газпром» направил в Верховный суд Украины жалобу на решение о законности штрафа в размере 172 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов), передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Речь идет о штрафе, наложенном Антимонопольным комитетом страны (АМКУ), законность которого подтвердил украинский суд. В материалах суда уточняется, что при подаче жалобы «Газпром» нарушил некоторые статьи хозяйственного процессуального кодекса Украины.

«Обосновывая свое заявление о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда Украины, заявитель в тексте заявления отмечает постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10 марта 2017 по делу, копии которой к заявлению не приложены», — поясняется в документах. Устранить эти нарушения российская компания должна до 29 августа.

Материалы по теме Накрылось газом Зачем Украина выдвигает российской госкорпорации странные претензии

В начале июня сообщалось, что Украина взыскала первые суммы в рамках антимонопольного дела против «Газпрома». При этом в АМКУ признают, что на территории Украины нет принадлежащего «Газпрому» имущества, сопоставимого с размером штрафа в 172 миллиарда гривен (около 395 миллиардов рублей). В российской компании перспективы взыскания суммы этого штрафа за пределами Украины оценили как весьма незначительные.

«Газпром» также намерен оспаривать решение антимонопольного комитета Украины в международных инстанциях.

АМКУ начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В начале 2016-го ведомство наложило на компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей, затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.