Судья наказал теннисиста из-за советчика с трибуны

Американский теннисист Теннис Сандгрен получил предупреждение от судьи на вышке во время матча с Кэмероном Норри из-за болельщика, дававшего советы во время розыгрышей. Видео появилось на YouTube-канале 2017 FlashTrendinG.

Арбитр принял зрителя на трибуне за тренера Сандгрена и решил наказать игрока. «У меня нет тренера. Я вообще похож на человека, у которого есть тренер? Вы шутите?» — возмутился американец, занимающий 98-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

После паузы встреча продолжилась. Норри одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 2:6, 6:2.