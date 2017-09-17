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Сборная России проиграла Венгрии и покинула элиту Кубка Дэвиса

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Карен Хачанов
Карен Хачанов

Мужская сборная России по теннису проиграла Венгрии в раунде плей-офф за право остаться в мировой группе Кубка Дэвиса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 17 сентября, Карен Хачанов уступил Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 4:6, 4:6 и лишил команду шансов на сохранение место в элите. Счет в противостоянии стал 3:1.

В субботу российская пара Даниил Медведев и Константин Кравчук проиграла Фучовичу и Аттилья Балажу со счетом 6:7, 4:6, 6:7. В пятницу Андрей Рублев проиграл Фучовичу (2:6, 4:6, 7:5, 6:2, 3:6), а Хачанов обыграл Балажа: 3:6, 6:2, 7:6, 6:1.

Таким образом, в 2018 году сборная России сыграет в региональной европейской группе.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Российская сборная дважды выигрывала трофей: в 2002 и 2006 годах.

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