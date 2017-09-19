Силовые структуры
 

Диму-чеченца задержали в Подмосковье по подозрению в двойном убийстве

Перейти в «Мою Ленту»

Ранее судимого 37-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в двойном убийстве в поселке Новый (Егорьевский район). Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Елена Фокина.

По ее словам, в ночь на 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные бьют стекла в поселковой котельной. Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили в одной из комнат тело 61-летней работницы с множественными ножевыми ранениями.

Спустя несколько часов за автобусной остановкой в том же поселке было найдено тело 64-летнего местного жителя, который около 23:00 перестал выходить на связь с родственниками. Эксперты установили, что причиной смерти также стали ножевые ранения.

По словам Фокиной, следствие считает, что оба преступления были совершены подозреваемым в состоянии алкогольного опьянения. Возбужденные уголовные дела уже объединены в одно производство, следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный — ветеран обеих чеченских кампаний, известный как Дима-чеченец. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, причинение легкого вреда здоровью, грабеж и хулиганство.

По словам источника, сразу после задержания подозреваемый был проверен на полиграфе с его согласия. По заключению экспертов, мужчина ничего не помнит о событиях 16 и 17 сентября. Однако на его одежде обнаружена кровь обеих жертв, при нем найден фонарик убитого мужчины, а часть произошедшего в котельной записана камерами видеонаблюдения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убившего пару из мести за гибель щенка челябинца осудили на 16 лет
В Петербурге по подозрению в убийстве двух человек задержали трех подростков
Итальянец из ревности убил 30-летнюю Анастасию Шакурову и ее друга-неаполитанца
Последние новости
Смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердили
Мотоциклист прокатился по трассе Буэнос-Айреса на одной ноге и без шлема
Тимошенко пришла на заседание Рады в «генеральском» наряде
Промышленные роботы записали новозеландцу музыкальный альбом
Диму-чеченца задержали в Подмосковье по подозрению в двойном убийстве
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Московская новостройка попала в Книгу рекордов России  
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»

Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
12:02Сегодня

Бывших руководителей УФССП Приамурья осудили и тут же амнистировали

10:25Сегодня

Задержана грабившая загородные дома в Подмосковье банда уроженцев Средней Азии

13:0418 сентября

ФСБ сняла обвинения с предполагаемого посредника по делу Шакро Молодого

Силовые структуры00:0918 сентября

Первый парень на селе

Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
12:44Сегодня

СК завершил расследование дела совладельца бутика Cartier в Петербурге Зарубина

20:4618 сентября

Нижегородского подростка заподозрили в убийстве соседа по заказу матери

15:0418 сентября

Механика признали виновным в гибели женщины в упавшем лифте «Алых парусов»

Силовые структуры00:0116 сентября

Сел за «Кресты»

Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
08:11Сегодня

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался властям

13:0718 сентября

СМИ сообщили об эвакуации столичных префектур и управ из-за угроз взрывов

11:0418 сентября

Террористки из Ростова-на-Дону получили длительные сроки лишения свободы

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердили
Жириновский подал в суд из-за синтетики в составе рубашки
Миронов пообещал оценить художественный вымысел в «Матильде»
Видео из кабины случайно пустившего ракеты вертолета Ка-52 появилось в сети
Назван источник видео случайного пуска ракет с вертолета в России
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
В Германии разберутся с попыткой нападения старушки с зонтиком на Меркель
CNN сообщил о едва не попавшем под российский удар в Сирии американском спецназе
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Израильтяне сбили неопознанный беспилотник над Голанскими высотами
В Варшаве осквернили кладбище советских солдат
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Порошенко поблагодарил США за помощь в борьбе с Россией
Тимошенко пришла на заседание Рады в «генеральском» наряде
В Раде возмутились гуманностью оправдавшего активистов «Антимайдана» суда
Саакашвили назвал место своей украинской ставки
В «Правом секторе» пообещали воевать в Донбассе даже после ввода миротворцев
Белоруссия отказалась отвоевывать земли Польши и Литвы
Все материалы
Финансы
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Шведский банк Nordea засобирался покинуть Россию
Половина россиян не поняла экономическую политику правительства
Доходность украинских облигаций в полтора раза превысит российскую
Спрос на доллары у россиян резко вырос
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
«Если я нужен тебе, ищи меня в клубе»
Как живет закрытое заведение, готовящее новое поколение российской элиты
В ФАС рассказали о влиянии роста акцизов на стоимость топлива для потребителей
Выявленные в НК «Бердяуш» хищения совершены до прихода в компанию Артема Чайки
ФАС проверит структуру поисковой выдачи Google и «Яндекса»
ФАС отказалась продлевать сроки отмены национального роуминга
Эксперты раскритиковали предложение штрафовать авиакомпании за овербукинг
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
Задержана грабившая загородные дома в Подмосковье банда уроженцев Средней Азии
СК завершил расследование дела совладельца бутика Cartier в Петербурге Зарубина
Нижегородского подростка заподозрили в убийстве соседа по заказу матери
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался властям
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
У берегов Австралии нашли город осьминогов
Раскрыта главная опасность итальянского супервулкана
Создан сжигающий жир пластырь
Найдено регулирующее развитие рака и ожирения соединение
Все материалы
Спорт
Давид Трезеге«Это успех для России»
Давид Трезеге — о своем приезде, чистой Москве и ужасных русских фанатах
СМИ назвали причину конфликта между футболистами ПСЖ Неймаром и Кавани
Данк Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017
Утвержден размер премиальных российским призерам ОИ-2018
Убийца легкоатлета Иванова задержан и признался в преступлении
Легкоатлет Иванов получил удар ножом при попытке защитить девушек от хулигана
СМИ сообщили об убийстве 23-летнего российского легкоатлета в Москве
Все материалы
Культура
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Тест на скрепы
Главный мотив противников «Матильды»
Промышленные роботы записали новозеландцу музыкальный альбом
Названы самые опасные для компьютера музыканты Великобритании
Автор памятника Калашникову посоветовал Макаревичу не лезть в скульптуру
Макаревич раскритиковал «бездарный и уродливый» памятник Калашникову
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
Телеведущий сорвал фокус Камбербэтча и разъярил зрителей
В сети разозлились из-за предложения Uber отпустить женщин с кухни
Тиньков обвинил Дуровых в инцесте и обещал помочь уволенному сотруднику Telegram
МВД заявило об уничтожении главного российского онлайн-супермаркета наркотиков
Все материалы
Ценности
Летящей походкой
Раскрыт секрет привлекательности российских женщин
Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma
Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке
Платья с вульвами и рыбьими хвостами восхитили пользователей сети
Катя Добрякова украсила одежду портретом Ким Кардашьян в манере Пикассо
Любимый бренд Рианны и Элтона Джона открыл магазин в Москве
Российская гимнастка в танце показала самые модные цвета осени
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Названы основные факторы комфортного перелета
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней
В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Мотоциклист прокатился по трассе Буэнос-Айреса на одной ноге и без шлема
Китайский прокат секс-кукол закрыли за вульгарность
Похищение гигантского фаллоимитатора попало на видео
Все материалы
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Названы рублевые цены на новый Subaru XV
«Яндекс» встроил в машины свой навигатор, музыку и погоду
В США построили самодельную машину с мотором от «Теслы»
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы