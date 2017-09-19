Диму-чеченца задержали в Подмосковье по подозрению в двойном убийстве

Ранее судимого 37-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в двойном убийстве в поселке Новый (Егорьевский район). Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Елена Фокина.

По ее словам, в ночь на 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные бьют стекла в поселковой котельной. Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили в одной из комнат тело 61-летней работницы с множественными ножевыми ранениями.

Спустя несколько часов за автобусной остановкой в том же поселке было найдено тело 64-летнего местного жителя, который около 23:00 перестал выходить на связь с родственниками. Эксперты установили, что причиной смерти также стали ножевые ранения.

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По словам Фокиной, следствие считает, что оба преступления были совершены подозреваемым в состоянии алкогольного опьянения. Возбужденные уголовные дела уже объединены в одно производство, следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный — ветеран обеих чеченских кампаний, известный как Дима-чеченец. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, причинение легкого вреда здоровью, грабеж и хулиганство.

По словам источника, сразу после задержания подозреваемый был проверен на полиграфе с его согласия. По заключению экспертов, мужчина ничего не помнит о событиях 16 и 17 сентября. Однако на его одежде обнаружена кровь обеих жертв, при нем найден фонарик убитого мужчины, а часть произошедшего в котельной записана камерами видеонаблюдения.