Появилось детальное видео несанкционированного ракетного удара «Аллигатора»

На канале YouTube появилось детальное видео несанкционированного пуска ракет вертолета Ка-52 на военных учениях. На кадрах видно, что удар был нанесен по передвижному командному пункту, рядом с которым находилась группа людей в камуфляжной форме. Некоторые из них вели любительскую видеосъемку непосредственно перед залпом.

Днем 19 сентября портал 66.ru опубликовал видео ракетного залпа вертолета Ка-52 по объекту вблизи припаркованных автомобилей. По данным издания, инцидент произошел на Лужском полигоне под Санкт-Петербургом в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017». Сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека.

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В Минобороны заявили, что попавшие в сеть кадры не имеют отношения к учениям «Запад-2017». «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжело раненных — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — цитировал «Интерфакс» представителей Западного военного округа (ЗВО).

В военном ведомстве также отмечали, что распространенное в интернете видео, где вертолет стреляет по гражданским машинам, снято не на «Западе-2017», а в другое время, и при этом никто не пострадал. Повреждения получил только один грузовик. Когда именно это произошло, не уточняется.

