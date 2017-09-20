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Глава РУСАДА усомнился в случайности смертей бывших руководителей организации

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Юрий Ганус
Юрий Ганус

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил свое мнение о смертях экс-председателя исполнительного совета организации Вячеслава Синева и бывшего исполнительного директора Никиты Камаева. Он рассказал о своем видении в интервью «Р-Спорт», опубликованном в среду, 20 сентября.

«Я знаю предысторию с двумя смертями, которые были в исполнительном руководстве. Я не знаю до конца, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни. У меня нет фактов, и как юрист я могу сказать, что пока не доказано обратного, я ничего говорить не могу», — заявил генеральный директор РУСАДА.

Ганус возглавил агентство 31 августа. Вакансия появилась весной этого года, после того как пост исполняющего обязанности главы покинула Анна Анцелиович.

В июне Всемирное антидопинговое агенство (WADA) частично восстановило деятельность РУСАДА, разрешив ему приступить к планированию и координированию проведения тестов. Работа ведется под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

В феврале 2016 года один за другим скончались Синев и Камаев. Синев руководил РУСАДА с 2008 по 2010 годы, причины его смерти не разглашались. Камаев умер из-за внезапно возникших проблем с сердцем.

Оба чиновника ушли из РУСАДА в декабре 2015-го, после того как независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила деятельность российской организации.

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