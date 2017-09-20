Саакашвили отстранил собственного пресс-секретаря за антисемитизм

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отстранил от исполнения обязанностей своего пресс-секретаря Дарью Чиж за ее антисемитские высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал в своем Facebook.

«Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем, но вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице», — написал он.

Он добавил, что отстранил Чиж именно из-за такого содержания ее поста, а также заметил, что всех, кто «хотя бы намеками говорит на эти темы, считает личными врагами».

Чиж 17 сентября опубликовала пост следующего содержания: «Петр Алексеевич, каждый раз, когда доля Вальцмана в вас будет одолевать разумное и вы снова станете строить козни о том, как избавиться от Саакашвили... смотрите это видео. Отрезвит, гарантирую!» Спустя сутки она его удалила.

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10 сентября Саакашвили проник на Украину из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини» после того, как его сторонники прорвали оцепление силовиков. Позднее опальный политик обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004-го по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.