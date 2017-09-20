Представлены коляски для прогулок по дикой природе

Голландский бренд Bugaboo совместно с австралийской компанией We Are Handsome анонсировали выпуск колясок и аксессуаров для багажа. Об этом представители компаний рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

По их словам, линейка создана для прогулок по дикой природе. «Умение разрушить принятые стереотипы в категории требует смелости и упорства, и это именно то, что присуще Bugaboo почти на интуитивном уровне. Нам было очень весело и интересно вместе работать над новой коллекцией», — поделился основатель и креативный директор We Are Handsome Джереми Джей Сомерс.

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«Совсем недавно наша багажная система Bugaboo Boxer произвела революцию в индустрии путешествий, предоставив возможность легкого движения с багажом, которым можно управлять подталкивая одной рукой без лишних усилий», — отметил глобальный менеджер по стратегическому партнерству Bugaboo Нинке ван Оверен.

Bugaboo International — голландская дизайнерская компания, ведущий производитель современных колясок для детей. Сегодня продукция компании доступна в 50 странах мира.

We Are Handsome — бренд, основанный в 2009 году, занимающийся созданием одежды для активного и пляжного отдыха. Среди его поклонников значатся Бейонсе, Рианна, Кэти Перри, Даутцен Крус и Жизель Бюндхен.