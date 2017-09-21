Во Франции заявили о возможном пропуске сборной Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане

Сборная Франции не поедет в южнокорейский Пхенчхан на зимние Олимпийские игры 2018 года, если спортсменам не гарантируют безопасность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского министра спорта Лоры Флессель.

«Если кризис усугубится и безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома», — сказала Флессель.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн. Спустя две недели лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея практически «близка к созданию ядерных сил».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Играх-2018 из-за напряженности между КНДР и некоторыми другими странами. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.