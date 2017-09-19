Итальянский сенатор предложил усмирить КНДР с помощью футболиста «Ювентуса»

Итальянский сенатор Антонио Рацци предположил, что агрессивную политику КНДР можно усмирить с помощью футболиста туринского «Ювентуса» Паоло Дибалы. Слова политика приводит Football Italia.

«Я хочу послать Дибалу в Северную Корею. Я бы попробовал послать его вместе с [поп-группой] Il Volo. Я знаю, что Ким Чен Ын — большой любитель спорта и музыки, поэтому и попытаюсь вовлечь суперзвезду "Ювентуса". Если Дибала поедет туда, то на стадионе соберется 200 тысяч человек, им нужно будет установить большие экраны. Это будет национальным праздником», — заявил Рацци.

12 сентября политик рассказал, что северокорейский лидер болеет за английский «Манчестер Юнайтед». Также он отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.