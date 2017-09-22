Подозреваемого в причастности к каталонским терактам задержали в Испании

Полиция Испании задержала человека, подозреваемого в причастности к августовским терактам в Каталонии. Об этом сообщил глава МВД страны Хуан Игнасио Зоидо на своей странице в Twitter.

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 22 сентября 2017, 06:11

Он отметил, что задержание проходило в провинции Кастельон. Предполагаемый соучастник преступления является выходцем из Марокко.

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17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка. По последним данным, в результате всех атак погибли 16 человек, еще 130 пострадали.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По версии правоохранителей, в эстремистскую ячейку, которая стоит за этими терактами, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.