В Касабланке арестовали сообщника барселонских террористов

Полиция марокканского города Касабланка арестовала подозреваемого в поставках газовых баллонов джихадистам, совершившим в середине августа двойной теракт в Каталонии. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Reuters.

Как отмечается, у террористов перед атакой 17 августа на руках оказалось около 120 канистр с бутаном, которые они планировали использовать для крупного теракта с использованием бомбы. Накануне планируемой атаки в доме в Альканаре, где хранились канистры, произошел взрыв, несколько потенциальных террористов погибли, а оставшиеся в живых 17 августа осуществили террористический акт в Барселоне.

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Источник агенства не стал раскрывать подробности ареста сообщника террористов.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка. По последним данным, в результате всех инцидентов погибли 16 человек.

По версии правоохранителей, в террористическую ячейку, которая стоит за этими атаками, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.