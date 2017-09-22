Индекс Опоры RSBI зафиксировал рост деловой активности бизнеса

Индекс Опоры RSBI зафиксировал незначительный рост деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ), показатель самочувствия бизнеса в третьем квартале 2017 года вырос на 0,1 и составил 52,9 пункта. По данным совместного исследования Промсвязьбанка, банка «Возрождение» и «ОПОРЫ РОССИИ» положительной динамики удалось достичь за счет увеличения инвестиционной активности и продаж.

В третьем квартале несмотря на то, что все сегменты показали положительный рост более 50 пунктов, его замедление было зафиксировано в среднем бизнесе, а микробизнес вышел из стагнации в зону роста. Среди отраслей ускорение деловой активности наблюдалось в производственной сфере, достигнув своего максимального значения в 53,7 пункта.

«Одной из главных задач любого бизнеса является получение прибыли. Соответственно, этот показатель в большей степени отражает степень его развития. Согласно данным индекса RSBI продажи впервые с 2014 года преодолели отметку в 50 пунктов, указывая на слабый рост выручки предпринимателей малого и среднего бизнеса. На фоне этого, предприниматели ожидают в 4 квартале ускорения роста продаж», — отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

По его мнению, потребуется еще минимум год на то, чтобы бизнес начал инвестировать в развитие, используя доступное финансирование, которое могут предложить кредитные и инвестиционные организации.

По словам председателя правления Промсвязьбанка, председателя совета директоров банка «Возрождение» Дмитрия Ананьева, согласно Индексу RSBI, на протяжении второго и третьего кварталов предприниматели охотнее инвестируют средства на развитие своего бизнеса. В третьем квартале доля таких предпринимателей составила 21 процент. Такая позитивная динамика связана с повышением доступности финансирования, считает Дмитрий Ананьев. «Как показывает Индекс, предприниматели начинают быть уверенными, что до конца года никаких негативных тенденций с возможностью получить финансирование не будет», – отметил он.

В целом, начиная с первого квартала 2017 года наблюдается рост числа компаний, увеличивающих инвестиции при одновременном снижении доли их сокращающих. Максимальная доля компаний МСБ, наращивающих вложения в свой бизнес, наблюдалась во втором квартале 2015 года (24 процента), когда произошло резкое укрепления рубля и были ожидания, что кризисные явления в российской экономике закончились. Текущий рост инвестиций частично связан с укреплением и стабилизацией национальной валюты.

В третьем квартале доля компаний МСБ, получающих кредиты в банках продолжает увеличиваться, но при этом, остается невысокой. Кредиты получили 8 процентов опрошенных, что на процент больше, чем за прошлый период. Банки по-прежнему меньше отказывают в выдаче кредита малому и среднему бизнесу. Процент отказов в этом сегменте снижается: 39 процентов в малом, 14 процентов в среднем. Тем не менее, микробизнесу получить заемные средства сложнее: ему отказывают более чем в 50 процентах случаях.

Кадровый показатель индекса не показал изменений со второго квартала. В этом вопросе бизнес предпочитает не увеличивать, но и не сокращать штат. В четвертом квартале 14 процентов предпринимателей МСБ планируют увеличивать штат, а сокращать – 7 процентов.

Промсвязьбанк и «ОПОРА РОССИИ» реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства - «Индекс Опоры RSBI» с середины 2014 года. С ноября 2015 года к организаторам проекта присоединился Банк «Возрождение». Индекс рассчитывается на основе опроса более 2 000 руководителей компаний малого и среднего бизнеса в 21 регионе России. Выборка отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в отраслевом разрезе - торговля, сфера услуг и производство и в разрезе размера бизнеса.