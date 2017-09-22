В Минэнерго раскрыли подробности реформирования энергосетей Крыма

Власти Республики Крым приступили к созданию АО «Крымэнерго» на базе одноименного государственного унитарного предприятия (ГУП), 100 процентов уставного капитала которого будет передано в федеральную собственность. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили «Ленте.ру» в Минэнерго России.

После формирования акционерного общества электросетевое имущество ГУПа и объекты, построенные на полуострове в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», будут переданы сначала в казну РФ, а затем в уставный капитал новой компании. Сроки, в которые планируется провести акционирование, в министерстве не уточнили.

При этом, по словам представителя Минэнерго, республиканские власти подпишут с Москвой соглашение об особом порядке управления акциями «Крымэнерго», согласно которому доля Республики Крым составит «блокпакет» — 25 процентов плюс одна акция.

На полуострове предполагается реализовать пять дополнительных мероприятий, направленных «на устранение сетевых ограничений и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей на территории Крымского полуострова». Объем их финансирования составит 8,9 миллиарда рублей. «В настоящее время проводится технический аудит объектов электросетевого хозяйства ГУП «Крымэнерго», по итогам которого перечень мероприятий будет актуализирован», — добавил собеседник издания.

Ранее в пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о том, что в Крыму будет создано АО «Крымэнерго». По данным издания, основным акционером новой компании станет государственный холдинг «Россети». В Минэнерго не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Материалы по теме Турбины раздора Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике

В августе российский кабмин согласовал перенос введения в строй двух крымских ТЭС — Симферопольской и Севастопольской. Теперь первая очередь теплостанций должна быть введена в строй 19 мая 2018 года, вторая — спустя месяц (изначально первый блок Севастопольской ТЭС должны были запустить к 1 декабря 2017 года, вторую очередь — в первом квартале 2018-го). Обе станции должны заработать в июне 2018 года. Их суммарная мощность составит 940 мегаватт.

В настоящее время для нормального функционирования Крыма и Севастополя необходимо 1280 мегаватт энергии. Энергоснабжение региона обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 мегаватт), мобильных ГТЭС (285 мегаватт) и перетока мощности из Краснодарского края по энергомосту (до 800 мегаватт). Дополнительно мощности обеспечивают солнечная и ветровая генерации (270 мегаватт).