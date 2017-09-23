Посол РФ в Вашингтоне рассказал о работе над иском о дипсобственности

Москва готовит иск к Вашингтону в связи с ситуацией вокруг российской дипломатической собственности в США. Об этом в пятницу, 22 сентября, ТАСС рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы работаем над этим вопросом. Вопрос непростой, требует изучения», — сообщил Антонов.

Он отметил, что имеет прямое поручение президента России Владимира Путина.

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31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября власти провели в этих зданиях мероприятия, которые Россия квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это — «обход» и «инспекция»

Как пояснили в Белом доме, решения о закрытии российских объектов стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.