Посол России в США отметил готовность американцев улучшать отношения с Москвой

США готовы идти на улучшение отношений с Москвой и миновать полосу отчуждения. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента. Мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — сказал посол. По его мнению, никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении российско-американских отношений.

Ранее Антонов сообщил, что ведется работа по подготовке иска к Вашингтону в связи с ситуацией вокруг российской дипломатической собственности в США. Он отметил, что имеет прямое поручение от президента России Владимира Путина.

31 августа США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке в срок до 2 сентября. В этот день власти провели в этих зданиях мероприятия, которые Россия квалифицировала как обыски. В Госдепе предпочли термины «обход» и «инспекция».

Как пояснили в Белом доме, решение о закрытии российских объектов стало ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.