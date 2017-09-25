Хабаровская полиция наказала родителей умывавшихся зеленкой пассажирок такси

Родителей двух несовершеннолетних пассажирок хабаровского такси, которых заставили умываться зеленкой за неоплаченный проезд, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП). Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Водителя, решившего таким образом наказать девушек, привлекут по статье о самоуправстве (статья 19.1 КоАП).

Публикация записи, на которой мужчина издевается над пассажирками, может также получить уголовно-правовую оценку. «Материал по факту размещения в социальных сетях видеоролика, в котором могут содержаться признаки нарушения права на частную жизнь, направлен в следственные органы Следственного управления СК России по Хабаровскому краю для принятия решения», — отметили в УМВД.

Полиция установила, что 26 августа таксист получил заказ на перевозку двух несовершеннолетних девушек 1999 и 2002 года рождения, а также 18-летнего юноши из пригорода Хабаровска в город Вяземский. Общая стоимость услуги составили 2150 рублей. Наличных у молодых людей при себе не было, и они пообещали снять их с банковской карты.

Однако по прибытии на место пассажиры сообщили водителю, что денег у них на счету недостаточно. Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. Уже в городе на остановке в микрорайоне Красная речка он заставил их умываться зеленкой, и это было снято на видео.

Позднее таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с 42-летним героем ролика. Его также разыскали местные жители и заставили на камеру умыться зеленкой. Виновник происшествия извинился перед наказанными им пассажирами и заявил о желании примириться с ними.