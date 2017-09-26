В правительстве рассказали о грядущих отставках губернаторов

В ближайшее время свои посты могут покинуть руководители сразу нескольких регионов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Его слова во вторник, 26 сентября, передает РИА Новости.

«Прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия. И назначение исполняющих обязанности руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента», — подчеркнул Козак.

По его словам, в настоящее время идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти субъектов России. «И, вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам (о прекращении полномочий — прим. «Ленты.ру») руководители регионов могут прийти. Я думаю, что их будет несколько», — добавил вице-премьер.

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Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с поста губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Глава региона ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин.

25 сентября глава государства принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Дмитрий Азаров.

Сообщения о грядущих отставках появились в СМИ в начале недели. В частности, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, анонсировала кадровые решения в 10 субъектах Федерации. В их числе собеседники издания назвали Самарскую, Ивановскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую и Омскую области. Кроме того, по информации газеты, губернаторы могут смениться в Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях, а также в одном или двух субъектах на Северном Кавказе.