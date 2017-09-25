Уволенный Меркушкин предрек волну губернаторских отставок

Покинувший пост губернатора Самарской области Николай Меркушкин заявил, что в ближайшее время в отставку будут отправлены главы еще нескольких регионов. Его слова в понедельник, 25 сентября, передает РИА Новости.

По словам Меркушкина, о его грядущем увольнении «ходило много разговоров», но реальную актуальность тема обрела только в середине сентября. «Есть основание, чтобы такое решение было… Наверное, последуют решения и по другим губернаторам, я так полагаю, по определенному перечню», — сказал политик.

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Ранее в понедельник президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Дмитрий Азаров. Другим указом президент назначил Меркушкина своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

25 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, анонсировал серию отставок глав регионов. По данным газеты, могут смениться руководители 10 субъектов. В их числе собеседники издания назвали и Самарскую область.